路透基点：中海油寻求20亿美元贷款为此前贷款再融资--RLPC

路透12月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国海洋石油有限公司寻求一笔20亿美元贷款，为其2月签属的60亿美元12个月期过桥贷款再融资，后者是用来支持公司收购加拿大Nexen。

据消息人士称，中海油已邀请银行提出一年、三年或五年贷款方案。

消息人士透露，有银行在上个月提出了方案。

为偿还上述过桥贷款，中海油还将动用10亿美元内部资金，并透过发债筹资30亿美元。

2月时，中海油签属一笔60亿美元的12个月期过桥贷款，以支持其收购加拿大Nexen。该笔融资初始利率为Libor上浮80个基点，有25基点的前端费用。

参与该笔过桥贷款的银行包括：中国农业银行、澳新银行(澳盛银行,ANZ)、美银美林、中国银行、满地可银行(Bank of Montreal)、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、中国建设银行、国家开发银行、花旗集团、澳洲联邦银行(CBA)、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、中国工商银行、法国兴业银行、Sovereign Bank、瑞银、大华银行、Westpac Banking Corp。(完) (翻译 张荻； 审校 李爽)