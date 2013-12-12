路透基点：中海油寻求20亿美元贷款为此前贷款再融资--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透12月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国海洋石油有限公司寻求一笔20亿美元贷款，为其2月签属的60亿美元12个月期过桥贷款再融资，后者是用来支持公司收购加拿大Nexen。
据消息人士称，中海油已邀请银行提出一年、三年或五年贷款方案。
消息人士透露，有银行在上个月提出了方案。
为偿还上述过桥贷款，中海油还将动用10亿美元内部资金，并透过发债筹资30亿美元。
2月时，中海油签属一笔60亿美元的12个月期过桥贷款，以支持其收购加拿大Nexen。该笔融资初始利率为Libor上浮80个基点，有25基点的前端费用。
参与该笔过桥贷款的银行包括：中国农业银行、澳新银行(澳盛银行,ANZ)、美银美林、中国银行、满地可银行(Bank of Montreal)、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、中国建设银行、国家开发银行、花旗集团、澳洲联邦银行(CBA)、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、中国工商银行、法国兴业银行、Sovereign Bank、瑞银、大华银行、Westpac Banking Corp。(完) (翻译 张荻； 审校 李爽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。