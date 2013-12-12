香港股市：早盘跌至四周低点，因市场担忧中国2014年增长目标

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月12日 - 香港股市周四跌至近四周低点，大陆市场同样低迷，因市场担忧中国2014年增长目标，并继续猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能准备缩减购债规模。
周三收盘后发布的数据显示，中国11月社会融资总额较前月大幅上升，令市场担心中国央行可能在达到2013年经济增长目标7.5%之后收紧货币政策。 该数据是衡量流动性的全面指标。
恒生指数 跌0.5%至23,216.1点，恒生国企指数 下滑近1%。两项指数均位于11月15日以来最低水平，自11月13日触底反弹之后已经回撤逾50%。
市场传言中国领导人在北京的经济会议上对2014年增长目标看法不一，担心该数字可能低于2013年增速。
中资金融和地产股拖累大盘。中国农业银行 下跌0.8%。
平安保险 下挫逾1%。
信达资产管理 挂牌首日大涨，涨幅最高达34%。
银河娱乐 攀升2.1%至纪录高点。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。