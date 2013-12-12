香港股市：早盘跌至四周低点，因市场担忧中国2014年增长目标

路透香港12月12日 - 香港股市周四跌至近四周低点，大陆市场同样低迷，因市场担忧中国2014年增长目标，并继续猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能准备缩减购债规模。

周三收盘后发布的数据显示，中国11月社会融资总额较前月大幅上升，令市场担心中国央行可能在达到2013年经济增长目标7.5%之后收紧货币政策。 该数据是衡量流动性的全面指标。

恒生指数 跌0.5%至23,216.1点，恒生国企指数 下滑近1%。两项指数均位于11月15日以来最低水平，自11月13日触底反弹之后已经回撤逾50%。

市场传言中国领导人在北京的经济会议上对2014年增长目标看法不一，担心该数字可能低于2013年增速。

中资金融和地产股拖累大盘。中国农业银行 下跌0.8%。

平安保险 下挫逾1%。

信达资产管理 挂牌首日大涨，涨幅最高达34%。