主要国家经济指标预测--12月13日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透12月13日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 12月13日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 新西兰公债外资持有比例 11月 -- 63.1% 0430 日本工业产出修正值 10月 -- +0.5% 0430 日本产能利用指数(较上月) 10月 -- +1.2% 0700 德国趸售物价(较前月) 11月 -- -1.0% (较上年同期) -- -2.7% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -0.3% 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.0% 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 持平 -0.2% (较上年同期) +0.8% +0.3% 核心PPI(较前月) 11月 +0.1% +0.2% 1530 美国ECRI经济领先指标 12月6日当周 -- 132.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 12月12日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 -- 韩国央行公布利率决议 12月 2.5% 2.50% 0030 澳洲就业人口(万人) 11月 增加2.1 增加1 全职就业人口(万人) 增加1.55 -- 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 5.8% 5.8% 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 0900 意大利CPI(较前月) 11月终值 -0.3% -0.4% (较上年同期) +0.7% +0.6% HICP(较前月) -0.3% -0.4% (较上年同期) +0.7% +0.6% 1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 -1.1% +0.3% (较上年同期) +0.2% +1.1% 1330 美国进口价格 11月 -0.6% -0.6% 出口价格 +0.1% -0.3% 1330 美国初请失业金人数(万人) 12月7日当周 36.8 32.0 四周均值(万人) 32.875 -- 续请失业金人数(万人) 11月30日当周 279.1 275 1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.7% +0.6% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.4% +0.2% 1330 加拿大新屋价格(较前月) 10月 +0.1% +0.1% 1330 加拿大产能利用率 第三季 81.7% 81.0% 1500 美国企业库存 10月 +0.7% +0.3% (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。