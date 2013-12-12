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亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--12月13日****

路透12月13日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    
    12月13日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      预估值      前值    
    0200  新西兰公债外资持有比例                              11月        --       63.1%
    0430  日本工业产出修正值                                  10月        --       +0.5%  
    0430  日本产能利用指数(较上月)                            10月        --       +1.2% 
    0700  德国趸售物价(较前月)                                11月        --       -1.0%
                    (较上年同期)                                          --       -2.7%  
    0815  瑞士生产者/进口物价(较前月)                         11月        --       -0.4%
                          (较上年同期)                                    --       -0.3%
    1000  欧元区就业人口(较前季)                            第三季        --       -0.1%
                    (较上年同期)                                          --       -1.0%
    1330  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                     11月       持平      -0.2%
                              (较上年同期)                               +0.8%     +0.3%
                          核心PPI(较前月)                     11月       +0.1%     +0.2%
    1530  美国ECRI经济领先指标                         12月6日当周        --       132.8
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
    12月12日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段        现值    预估值
     --     韩国央行公布利率决议                              12月        2.5%     2.50%     
    0030    澳洲就业人口(万人)                                11月     增加2.1     增加1
                全职就业人口(万人)                                    增加1.55       --
                就业参与率                                               64.8%     64.8%
                失业率                                                    5.8%      5.8%
    0745    法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)          11月终值        持平      持平 
                                    (较上年同期)                         +0.8%     +0.8% 
    0900    意大利CPI(较前月)                             11月终值       -0.3%     -0.4%
                  (较上年同期)                                           +0.7%     +0.6% 
                  HICP(较前月)                                           -0.3%     -0.4% 
                  (较上年同期)                                           +0.7%     +0.6%
    1000    欧元区工业生产(较前月)                            10月       -1.1%     +0.3% 
                      (较上年同期)                                       +0.2%     +1.1%
    1330    美国进口价格                                      11月       -0.6%     -0.6%
                出口价格                                                 +0.1%     -0.3%
    1330    美国初请失业金人数(万人)                   12月7日当周        36.8      32.0 
                四周均值(万人)                                          32.875       --  
                续请失业金人数(万人)                  11月30日当周       279.1       275    
    1330    美国零售销售(较前月)                              11月       +0.7%     +0.6% 
                扣除汽车零售销售(较前月)                                 +0.4%     +0.2% 
    1330    加拿大新屋价格(较前月)                            10月       +0.1%     +0.1% 
    1330    加拿大产能利用率                                第三季       81.7%     81.0%   
    1500    美国企业库存                                      10月       +0.7%     +0.3% (完)
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