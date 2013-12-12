《分析》中国公开市场再现空窗操作，央行谨慎政策态度暂无变化

* 资金转暖，公开市场再现单周空窗操作

* 经济增长动能尚可，社会融资规模增速仍偏快

* 保持合理货币供给可能仍是主要调控着力点

* 货币政策放松的必要性暂有限

作者 边竞

路透上海12月12日 - 中国央行公开市场本周七天和14天期逆回购操作均暂停，一个半月后再现单周空窗操作，延续净回笼态势，因应资金面转暖，这亦表明央行在货币政策基调上暂无调整迹象。

对于未来政策是否有放松的必要，业内人士指出，新一届政府对经济增速适当降低的容忍度提高，将更多精力转向调结构、去杠杆，在经济增长动能尚可、社会融资规模增速依旧偏快的情况下，货币政策放松的必要性有限。

他们并指出，财政支出增速的下滑，表明积极的财政政策似有转势迹象，不过即便如此，也不必然导致货币政策将跟随转向，只要宏观政策方向没有大的调整，央行目前以调控货币供给为主的政策基调还会延续，公开市场仍会根据短期资金余缺进行动态调整。

北京一大型券商分析师谈到，货币政策大幅放松的可能性不大，从这届政府的表态看，不要追求太快的货币增长来刺激经济增长，主要是盘活存量。目前利率水平是很高，但经济动能并没有明显减弱。

“货币政策目前还看不到变化的趋势，因为GDP主要的方向是淡化和下调，不会为了保增长而放松。去杠杆等各方面都还没有成果，这个时候放松应该是有问题的，”海通证券宏观首席分析师姜超称，“更多的是要去化解风险，通过财政紧缩等。”

业内人士透露，央行公开市场今日不进行任何操作，14天逆回购连续第二周暂停；而周二亦停做了七天期逆回购，时隔一个半月后再现单周“零操作”。据此计算，本周公开市场净回笼370亿元人民币；上周则为净回笼470亿元。

央行公开市场一般于周二进行七天期逆回购操作，周四进行14天期逆回购操作。前次公开市场全周暂停操作为10月21日-25日当周。

11月中以来，银行间资金市场七天期质押式回购 加权利率震荡回落，最新报在4.3%左右。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：link.reuters.com/zef45v

**保持合理货币供给**

货币供应量增速难降、同业业务降杠杆压力仍在以及人民币加速升值可能吸引热钱流入等等，面对上述掣肘因素，央行近期恐难有放松动作，保持合理的货币供给水平可能仍是主要的调控着力点。

平安证券固定收益部研究主管石磊表示，政策基调不会有大的变化，还是以稳定为主。问题关键在于货币政策到底是基于稳定利率还是货币供给，这是一个矛盾。

他进一步解释称，因为在货币需求非常大的时候，想稳定利率就需要放松，要在相对稳定的利率水平下不断的放钱，才能稳定住；但如果在货币需求比较高的时候，要稳定货币供给的话，利率就肯定会往上走，

“央行说要维持超储稳定，实际上就是维持供给稳定，利率就往上走，直到需求扛不住了，才能下来。”石磊谈到。

北京一大型券商分析师指出，财政政策有从积极转成稳健的可能，表明政府不希望经济扩张的过快，淡化GDP考核，更多注重财政的风险，亦表明了希望更多通过改革来激发经济活力，减少政府干预，调动市场资源去推动经济增长。

他认为，财政政策若转向，并不意味着货币政策也必然调整，明显的转向是需要达到一些条件的，至少是货币增速有一定的回落或者得到控制，通胀风险也能被有效控制，政策才能存在一些发挥空间，中短期内很快的转向可能性不是很大。

央行周三公布的11月金融数据显示，今年的财政存款投放规模远低于往年，11月仅为435亿。而1-11月财政存款累计增加2.05万亿元，去年全年累计则为减少1,974亿元。要达到去年的水平，最后一个月的财政投放规模要超2万亿元。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮则谈到，从一个比较长的周期来看，货币政策可能都是一个偏紧的取向，不仅是考虑到控制货币供给量的问题，包括地方债务风险、非标融资扩张等，都制约着货币政策，“至少明年上半年，还是没有放松空间。”

而目前正在召开的中央经济工作会议，将对明年宏观经济政策定调，对于经济增长如何表述，将为接下来的货币政策走向进一步指明方向。

**仍以逆回购、SLF等工具为主**

在货币政策调整空间有限的背景下，央行对于政策工具的选择仍会相对谨慎，短期内公开市场逆回购操作、SLF及SLO等组合操作应还是主要方向。

前述北京券商分析师指出，大家都关注到利率上升、整体货币政策方面有点偏紧，但是至少从货币政策本身的操作来看，并没有用到很严厉的工具，既没有加息也没有上调准备金。

“这种情况下，是否需要做一个很大的逆转，做反向的操作以表明放松的态度，应该是比较难的。”他表示。

他认为，明年因为公开市场央票到期量很低，操作上可能是要比今年稍松一点，以支持经济的增长。

“但是在时间点上以及政策工具的使用上，降准是影响比较大的，可以通过逆回购或者SLF这种期限较长的工具，也能够维持流动性。”他表示。

中国央行6-9月常备借贷便利(SLF)操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元。有交易员曾透露，10-11月，SLF余额应该有进一步的下降，但具体幅度未知。

下半年以来，央行在稳定货币市场利率方面施力趋多。除一直进行的常备借贷便利(SLF)外，在年初时即提出的短期流动性调节工具(SLO)操作，亦在10月首次现身，总金额为590亿元，期限两天，利率4.5%。

自10月起，央行公开市场除到期续做三年央票外，逆回购操作方面，七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

央行公开市场操作年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 370

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