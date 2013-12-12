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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 13:31 BJT

澳洲股市：收在三个半月低位，本地汽车制造业危机打压人气

路透悉尼12月12日 - 澳洲股市周四下跌0.8%至三个半月低位，有关美国联邦储备理事会(美联储)即将缩减货币刺激举措的疑虑再起，加上澳洲本地制造业话题打压市场信心。

指标S&P/ASX 200指数 下跌41.8点至5,062.5点，为8月22日以来最低，不过已较盘中低点5,028.2回升。该指数周三收低0.8%。(完)
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