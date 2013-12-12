美国个股：摩根大通将因马多夫诈欺案遭到刑事处分--纽约时报

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透12月12日 - 纽约时报报导，针对摩根大通 与诈欺犯马多夫(麦道夫，Bernard Madoff)之间的业务关系，摩根大通与美国联邦当局已经接近达成和解，初步协议内容包括约20亿美元罚款及一项罕见的刑事处分。
报导引述熟知案情人士称，根据和解内容，摩根大通将因为无视马多夫骗财手法而受罚。
摩根大通发言人拒绝评论纽约时报这篇报导。
马多夫因诈欺数千名投资人而在2009年被判有罪，刑期150年，目前正在服刑。摩根大通被指控忽视马多夫业务涉嫌诈财的警讯，以赚进更多费用收入。
纽约时报指出，摩根大通与曼哈顿联邦检察官的和解内容，将包括一项所谓的延缓起诉协议，以及超过10亿美元的罚款，以和解这起刑事案件。
报导指出，其余罚款是由华府监管机构开罚，与摩根大通整体防范洗钱措施的缺失有关。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。