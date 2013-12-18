《马续田专栏》商业银行正处在经营革命的前夜

(撰稿人为路透特邀专栏作家，内文仅代表本人观点)

中国商业银行正处在经营革命的前夜，革命一定会发生，而且过程会很快。商业银行的资产管理业务会在这场革命中发挥重要作用。

银行理财业务肯定是要转型的。过去传统的理财业务太简单了，来自市场、监管层、媒体的各种批评声不绝于耳--同治化、简单化，没有技术含量等。未来银行理财业务一定要回归资管本原。

第一、坚守风险底线。

现在无风险利率太高了，银行理财都到6%了，信托8-10%。我们不得不问，谁能提供这么高的融资成本？谁来提供这么高收益或高成本的资产？主要是房地产开发商，以及一些地方政府融资平台。这两各领域现在看上去都扛得住，大家都很有信心说房地产有抵押，抵押率在5折，甚至4折，但是一旦出现系统性风险，谁也跑不了。

利率的中枢越来越高了，但是大家觉得风险似乎没有增加。这是有问题的，至少对于要求稳健经营的商业银行来说，一定要坚守风险底线，善于识别不断增加的风险。

第二、发挥商业银行的优势。

股份制银行跟大的国有银行思路有区别，从大行角度来说，还是怕风险的。商业银行做资产管理，还是要发挥自身的优势，即对信用类债权资产的把握。商业银行对信用风险这一套东西有很成熟的技术，所以是我们主要的配置资产。

资管投行是一个努力的方向。但对比较大的银行来说，尤其是投资量比较大的银行，还是希望投资品种能够形成规模效应。投行做的更多是个案--单个案例的操作难度很大，而且很难形成规模优势。

长期来看，资管投行的方向是可以考虑的，但短期内，还是要发挥商业银行自身优势，在资产配置的时候，以债权型配置为主。

第三、坚持服务实体经济。

这个可能有些像口号，但是现在风险利率这么高，除了房地产以外，好多东西都在空转，都在套利，没有进入到实体经济，这其间如果有一个链条断裂了怎么办？

只有通过服务实体经济，创造价值，促进经济增长，这种的投资效益才是可持续的。

第四、坚持客户分类、分层服务。

银行服务的理财客户千千万万，但是现在很多产品设计也好，销售也好，不太注意客户分层。对于一些复杂的高风险的金融产品，可能我们的客户经理在跟客户讲的时候，这种东西有意无意就不说了，结果造成跟客户的一些诉讼没办法厘清。这可能跟我们平时的合规意识不强有关。

银行资管业务转型的方向大概有如下五个。一是预期收益型产品的市场化改造。

过去商业银行的产品是预期收益型为主，包括监管部门也在问说，这个资产管理能搞预期收益型吗？我跟很多同行交流过，从国外的经验看，很多国家预期收益型产品还是有的，但是他们预期收益型跟我们不一样，它是在设置评估的基础上定的。比如说可能预期收益是6%，超过6%能分管理费，低于6%不拿管理费。它的预期收益是不一定能够实现的。

现在我们做成刚性的，是一定要实现的，我想将来预期收益型产品还是有市场的，但是要进行市场化改造，以更好地降低风险。

第二、加大净值型产品的比例。

市场上有很多质疑，银行能做好净值型产品吗？以我在工行的经验，我们做成过，工行有两个比较大的净值型产品，鼎盛时候加起来一千多亿。在2011年、2012年排名的时候都排在市场的前五名。

当然我们在投资明星的培养上就弱势了，没有那么好的薪酬机制来培养明星，但是银行的团队作战很厉害。只要充分重视，战略上有很好的布置，银行的净值型产品是能做好的。

第三、健全产品线。

这种国外讲得比较多的，就是资产配置。我一直讲银行做资产管理肯定是有优势的，要做肯定是做市场最大，这样你的产品线肯定要全，除了债和非标这一类，还要做一些权益的，做商品、外汇，包括其他一些创新的东西，各种定位，产品线要健全。

第四、向长期机构投资人转型。

银行的能力很强，资源也很丰富，但是有些东西不一定做得好，银行可以培养一个很好的定量团队，但是定量不能代替一切。

从这个角度讲，我们就要去市场上找那些很优秀的精英，把他们请到我们的平台上来，信任他，选择他，给他考评的压力。这等于把市场上最优秀的力量拿过来，由我做主动配置主动管理。将来银行理财应该以开放的心态，积极的姿态迎接市场各种精英，到我们的平台上，你们来演练，来比拼，来打擂台。

第五、体制机制的创新。

体制上的创新：现在我们大多数银行，还没有专门成立资产管理部门，即使成立专业的资产管理部门也只是一个部门。下一步能不能工商注册、申请牌照？或者第一步先成为事业部，第二步成为股份制公司。

薪酬机制上的创新：以业绩激励、人才激励为方向。资产管理最核心的竞争还是人，如果没有一支好的人才队伍，没有一支能够致力于在你机构长期奋斗的专业队伍，这个核心竞争力很难形成。

第二部分话题，迎接挑战，掀起商业银行的经营革命。

我想首先评论一下互联网金融的影响，这个观点也很多了，我们也都赞同互联网有本身的优势，比如说方便、平等、自由、开放，说得更直白一点儿就是亲民，对客户友好。

但总体上我认为互联网还是一个技术工具，是一种新的媒介，它不能从根本上颠覆金融格局。为什么？包括最近比较热的，货币基金也好，P2P也好，一是没有经历一个完整周期的考验，它的生命力怎么样，我们还要去观察。

二是现在互联网销售这么热的货币基金，量是做大了，但没有看到其管理能力，投资回报有序地回升。货币市场基金现在主要的投资配置就是银行的协议存款。

于是银行很困惑，一方面我的客户被你挖走了，另一方面我还得花高价把你买回来，这个背后的疑问有二：一是6%以上的协议成本银行是不是能持续地提供？二是流动性的支持是否可靠？一旦碰上6月份，或者前一段时间在关键时点银行自己也要保存款的时候，流动性还能不能长期支持？

现在这样一种互联网金融热，跟它本身自主投资管理能力，投资业绩的提高没有本质的联系，只是脱媒的过程中，利率市场化的过程中，它抓了一个机会。

至于脱媒，我的观点是：脱媒是必然的，也是一个不可阻挡的趋势。商业银行该怎么应对脱媒？看国际上的经验，花旗银行面对脱媒的时候，选择了主动革自己的命，推出了货币市场账户，把自己的客户留下来了。当前的一个命题就是在脱媒过程中，银行是革自己的命，还是被别人革命？是主动脱媒，还是被动脱媒？

银行一定要主动迎接利率市场化挑战，主动脱媒。比如从如下几个方向入手：

第一、改变负债经营存款立行的理念，从存款立行到金融资产立行转变。

过去银行做负债，只有存款这个品种。现在各种非银行的机构都进来了，加入到存款的争夺，今年整个银行业的存款都非常紧张，几个季度算下来，不说季末时点，平时的存款都是负增长，这就是一个直接挑战。

要不推出新的金融工具，这些客户就跑了，像货币市场基金一样，客户跑了，你还要花高价买过来。与其说把客户让给别人，与其存款流出去，还不如用自己的理财产品留住客户。银行理财能不能做成余额宝的方式，把活期存款划进来？这是一个很难做的决定，我想这一步必须要跨出来。

据说现在有些银行，不考核存款了，而是金融资产加存款的考核，应该说已经迈出了一步。但是从根本上能不能主动地把自己的存款划到理财上，这一步是很难迈的，但是这一步必须要迈。

第二、在资产经营战略上，要从片面追求信贷资产规模到追求管理资产规模。

过去商业银行负债简单，资产也很简单，只会做贷款，不会做别的。现在各种新的融资工具都出来了，银行间接融资比例在持续下降。从国外的经验来看，一方面贷款有一定程度增加，但是他们更多的把精力放在业务创新上，比如说理财的项目投资，实际上也是银行可以投资的一种方式。

现在更有利的一个条件，银监会已经提出要把银行理财改造成为债权型直接融资。过去银行只能做间接融资，现在有直接融资的手段了。

将来表内就是贷款的间接融资，表外是理财的直接投资，加起来是一个管理资产的概念。从追求信贷资产到追求管理资产。

最后，银行在资产经营理念上，要从资产持有到期过渡到资产交易、资产流转的阶段。

过去所有的商业银行都是这样，当然我们也缺乏市场工具，信贷投放出去后，资产全部拿在手里，结果就是资本金的增长永远跟不上信贷资产的增长。而且全社会的风险集中在银行系统之内。

从国外经验来看，很多大银行大部分信贷资产都是通过资产证券化，通过资产交易卖出去的，只留有很小的一部分，像德意志银行20%留着，80%交易。下一步各家商业银行都面临这样的问题，在信贷资产的经营上，你是持有到期，还是追求资产流转的效率？（完）

（作者为交通银行资产管理部总经理，本文根据其在中国资管行业转型之路圆桌研讨会发言整理而成，征得同意刊发）