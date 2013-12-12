中国货币市场：同业存单发行情况一览表--12月12日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月12日 - 中国央行日前正式启动同业存单业务，工农中建四大行和国开行周四首批成功试点发行。以下为今日发行的存单明细：
工行 农行 中行 建行 国开行
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计划发行量(亿元) 30 至多30 50 50 30
实际发行量(亿元) 30 30 50 50 30
期限(月) 1 3 3 3 6
发行方式 报价发行 招标发行 报价发行 报价发行 报价发行
发行价(元) 99.5691 98.74 98.7340 98.7340 97.4500
起息日 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13
到期日 2014-1-13 2014-3-13 2014-3-13 2014-3-13 2014-6-13
参考收益率 5.10% 5.18% 5.20% 5.20% 5.25%
(按365天计)
四大国有银行包括工行 、农行 、中行 、建行 。
中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元。
存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩/林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。