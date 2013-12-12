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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 15:22 BJT

中国货币市场：同业存单发行情况一览表--12月12日

路透上海12月12日 - 中国央行日前正式启动同业存单业务，工农中建四大行和国开行周四首批成功试点发行。以下为今日发行的存单明细：

工行 农行 中行 建行 国开行

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计划发行量(亿元) 30 至多30 50 50 30

实际发行量(亿元) 30 30 50 50 30

期限(月) 1 3 3 3 6

发行方式 报价发行 招标发行 报价发行 报价发行 报价发行

发行价(元) 99.5691 98.74 98.7340 98.7340 97.4500

起息日 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13

到期日 2014-1-13 2014-3-13 2014-3-13 2014-3-13 2014-6-13

参考收益率 5.10% 5.18% 5.20% 5.20% 5.25%

(按365天计)

四大国有银行包括工行 、农行 、中行 、建行 。

中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元。

存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩/林高丽)
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