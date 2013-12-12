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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 14:28 BJT

法国个股：标致确认在研究与东风等合伙人的结盟及增资事宜

路透巴黎12月12日 - PSA标致雪铁龙 周四表示，正在考虑与中国东风汽车 等合伙人展开新的商业和工业项目，以增资作为支持。

“尚未就可能的交易条款达成一致，”标致在声明中称。“协商处于初级阶段，无法保证任何结论。”(完) (编译 王翔琼；审校)
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