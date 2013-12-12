中国环境：广东省碳排放权将开拍，未成功中标的企业或拿不到免费配额--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
广东省发改委也已发布规定，要求竞拍底价为每吨60元人民币(9.88美元)。计划参与者对此感到不满，认为定价太高。
一位消息人士表示，强迫公司通过竞拍购买配额或会推高价格，并增加政府收入。明年6月之前共有2,900万吨碳排放许可待拍卖，至少能带来2.87亿美元的收入。
把碳排放许可总量的一部分拿出来拍卖并不罕见，加拿大、欧洲和美国都采取了类似策略。
但在那些市场中，公司可以自主选择，要么通过拍卖或二级市场来增购碳排放许可，要么减少排放来降低对许可的需求。
中国已建立的三个碳排放市场--深圳、上海和北京均尚未进行过拍卖，所有最初的碳排放许可全都免费发放给了参与企业。
Hart表示，广东如果能以建立市场信任的方式逐步退出强制拍卖策略，就可避免对市场造成长期破坏性影响。
“这里的透明度非常关键。任何影响市场的政策都应该公开宣布，并要尽可能赶在民间投资进入之前出台，”他表示。(完) (编译 朱晓军/石冠兰；审校 白云/王翔琼)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。