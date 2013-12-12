中国环境：广东省碳排放权将开拍，未成功中标的企业或拿不到免费配额--消息

广东省发改委也已发布规定，要求竞拍底价为每吨60元人民币(9.88美元)。计划参与者对此感到不满，认为定价太高。

一位消息人士表示，强迫公司通过竞拍购买配额或会推高价格，并增加政府收入。明年6月之前共有2,900万吨碳排放许可待拍卖，至少能带来2.87亿美元的收入。

把碳排放许可总量的一部分拿出来拍卖并不罕见，加拿大、欧洲和美国都采取了类似策略。

但在那些市场中，公司可以自主选择，要么通过拍卖或二级市场来增购碳排放许可，要么减少排放来降低对许可的需求。

中国已建立的三个碳排放市场--深圳、上海和北京均尚未进行过拍卖，所有最初的碳排放许可全都免费发放给了参与企业。

Hart表示，广东如果能以建立市场信任的方式逐步退出强制拍卖策略，就可避免对市场造成长期破坏性影响。