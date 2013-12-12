表格：中国11月铜、铝等基本金属产量--国家统计局

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月12日 - 以下是中国国家统计局公布的11月的铜、铝等基本金属产量 一览表:（单位为吨） 产品名称 11月 10月 变动(%) 1-11月 变动(% ) 精炼铜 654,803 637,958 2.64 6,238,087 14.31 原铝(电解铝) 1,953,587 1,951,134 0.13 20,115,217 9.60 锌 503,426 498,590 0.91 4,893,353 13.10 铅 386,973 423,710 -8.67 4,183,762 6.05 镍 30,822 26,544 16.12 249,330 43.31 锡 15,301 14,920 2.55 142,557 2.87 镁 58,261 59,734 -2.47 713,284 8.02 锑品 34,840 32,984 5.63 275,325 9.37 矿产品金属含量 铜金属含量 171,749 158,093 8.60 1,606,108 6.25 氧化铝 3,800,701 3,736,631 1.71 40,704,265 14.60 锌金属含量 506,706 486,681 4.10 5,176,290 12.30 铅金属含量 331,745 285,877 16.00 2,941,524 12.30 锡金属含量 11,408 11,135 2.50 125,764 6.80 钨精矿折合量 13,569 15,967 -15.00 122,089 5.50 锑金属含量 11,731 12,150 -3.4 109,911 3.60 钼精矿折合量 25,162 24,043 4.7 252,667 -0.90 成品、半成品及合金 铝合金 572,081 500,126 14.4 5,273,225 22.40 铜材 1,452,610 1,340,560 8.4 13,407,043 23.70 铝材 3,791,515 3,618,888 4.8 35,923,944 24.70 浏览各种表格请分别点选：能源 O/CHINACN 金属 M/CHINACN 农产品 G/CHINACN (整理 丁琦；审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。