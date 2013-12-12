版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 14:23 BJT

表格：中国11月铜、铝等基本金属产量--国家统计局

路透上海12月12日 - 以下是中国国家统计局公布的11月的铜、铝等基本金属产量
一览表:（单位为吨）

 产品名称                11月       10月      变动(%)     1-11月      变动(%
)
 精炼铜               654,803     637,958       2.64    6,238,087      14.31
 原铝(电解铝)       1,953,587   1,951,134       0.13   20,115,217       9.60
 锌                   503,426     498,590       0.91    4,893,353      13.10
 铅                   386,973     423,710      -8.67    4,183,762       6.05
 镍                    30,822      26,544      16.12      249,330      43.31
 锡                    15,301      14,920       2.55      142,557       2.87
 镁                    58,261      59,734      -2.47      713,284       8.02
 锑品                  34,840      32,984       5.63      275,325       9.37
                                                                    
                                                                       
矿产品金属含量                                                             
 铜金属含量           171,749     158,093       8.60    1,606,108       6.25
 氧化铝             3,800,701   3,736,631       1.71   40,704,265      14.60
 锌金属含量           506,706     486,681       4.10    5,176,290      12.30
 铅金属含量           331,745     285,877      16.00    2,941,524      12.30
 锡金属含量            11,408      11,135       2.50      125,764       6.80
 钨精矿折合量          13,569      15,967     -15.00      122,089       5.50
 锑金属含量            11,731      12,150       -3.4      109,911       3.60
 钼精矿折合量          25,162      24,043        4.7      252,667      -0.90
                                                                   
                                                                   
成品、半成品及合金                                                         
 铝合金               572,081     500,126       14.4    5,273,225     22.40
 铜材               1,452,610   1,340,560        8.4   13,407,043     23.70
 铝材               3,791,515   3,618,888        4.8   35,923,944     24.70

 
    
  浏览各种表格请分别点选：能源 O/CHINACN 金属 M/CHINACN 农产品 G/CHINACN

 (整理 丁琦；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐