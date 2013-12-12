全球商品：Freeport警告称印尼出口禁令恐将导致产出减少及裁员

路透雅加达12月12日 - 自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport McMoRan Copper & Gold) 警告称，印尼计画自下月起禁止矿产出口，将导致公司在印尼营收减损65%，印尼经济明年也将因此减少16亿美元的收入。

自1月起，印尼政府规定矿业公司在出口之前必须先行处理矿石，这是旨在提升原物料出口值的部份政策。印尼是全球最大的镍矿石、动力煤及精炼锡的出口国。

但币值重挫、岌岌可危的贸易逆差、以及来自产业的抗议已然促使印尼当局重新考虑这项措施。印尼总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)预料将在近期对此禁令做出最后决策。

自由港麦克默伦铜金矿公司印尼执行长Rozik Soetjipto向路透表示，“我们正试着向政府表达并说服这问题有多么严重。”

多位议员上周表示，他们不会放宽这个五年前采行的法律，必须按原定时程推动。

如果禁令不变，自由港明年料将面临营收减损约50亿美元，或该公司在印尼总营收的65%，因全球第二大铜矿产出有所减损。

自由港估计Grasberg矿脉产出明年将下滑60%，包括铜产出减少9亿磅、黄金减少170万盎司。该公司也将被迫将印尼1.5万人的雇员减半。

对于印尼而言，这意味着税收、权利金及股利减损16亿美元、或国内生产总值(GDP)的0.6%。印尼央行预期明年经济成长率约6%，今年为5.7%。

自由港目前只有约40%矿石产出在东爪哇一炼厂进行加工，但现行法令要求从1月中旬起必须将所有矿石产出在印尼国内炼制。

PT Indovasi及PT Indosmelt也打算兴建炼厂处理自由港产出，但尚未动工。(完)