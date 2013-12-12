韩国股市：收在四周新低，外资卖超加剧

韩国综合股价指数(KOSPI) 收低0.5%至1,967,93点，是11月14日以来最低收位。该指数已连跌三天。

周四是韩国的四巫聚首日，即股票期权和期货、股指期权和期货都在今日到期。由于交易员将合约展期，市场波动细微，但套利及非套利性卖单仍达3,126亿韩元，给大盘指数构成压力。(完)