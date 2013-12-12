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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 14:38 BJT

韩国股市：收在四周新低，外资卖超加剧

路透首尔12月12日 - 韩国股市周四下跌，创下四周收盘新低，美国政府预算协议令市场越加臆测，美国联邦储备理事会(美联储)可能最快下周就缩减刺激举措。同时，外资卖超韩股规模触及六个月最高。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收低0.5%至1,967,93点，是11月14日以来最低收位。该指数已连跌三天。

外资卖超6,915亿韩元股票，为6月21日以来最大卖超规模，外资也是连续第三日卖超韩股。

周四是韩国的四巫聚首日，即股票期权和期货、股指期权和期货都在今日到期。由于交易员将合约展期，市场波动细微，但套利及非套利性卖单仍达3,126亿韩元，给大盘指数构成压力。(完)
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