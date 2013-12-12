中国债市：心态不稳现券波动加大，年内资金向好预期形成一定支撑

路透上海12月12日 - 受货币政策可能放松传言影响，中国银行间市场周四现券收益率先降后升，利率互换市场波动也有所加大。交易员称，目前市场大方向不甚明朗，随着传言影响渐消，收益率跌幅收窄，但年内资金有望进一步好转预期仍对短期走势形成支撑。

上海一银行交易员表示，受传言影响，债券收益率一度明显下行，但随后“又上来了，比昨天总体还是降的。”

今日稍早曾出现货币政策可能放松的市场传言，起因或是部分媒体揣测央行可能适度增加流动性，以引导市场利率回到正常水平，但市场并未寻到可信的源头及权威解释。

上海另一银行交易员则认为，市场大方向不明，以及临近年底机构交投意愿不足，导致市场较“薄”，稍有风吹草动，波动就有所增大。但财政存款将大规模投放等因素，仍有望进一步利好资金面，对现券形成一定支撑。

剩余期限约6.6年的固息国债130015券 今日收益率先跌后回升，最新成交在4.5850%，较上日尾盘的4.6500%仍走低。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.4615 4.3077

上日 3.4985 4.3417

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.2400/4.1900

国债参考率报价 4.0763/4.0175

金融债参考率报价 5.2100/5.1578 (完)

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