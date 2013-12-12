中国债市：心态不稳现券波动加大，年内资金向好预期形成一定支撑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月12日 - 受货币政策可能放松传言影响，中国银行间市场周四现券收益率先降后升，利率互换市场波动也有所加大。交易员称，目前市场大方向不甚明朗，随着传言影响渐消，收益率跌幅收窄，但年内资金有望进一步好转预期仍对短期走势形成支撑。
上海一银行交易员表示，受传言影响，债券收益率一度明显下行，但随后“又上来了，比昨天总体还是降的。”
今日稍早曾出现货币政策可能放松的市场传言，起因或是部分媒体揣测央行可能适度增加流动性，以引导市场利率回到正常水平，但市场并未寻到可信的源头及权威解释。
上海另一银行交易员则认为，市场大方向不明，以及临近年底机构交投意愿不足，导致市场较“薄”，稍有风吹草动，波动就有所增大。但财政存款将大规模投放等因素，仍有望进一步利好资金面，对现券形成一定支撑。
剩余期限约6.6年的固息国债130015券 今日收益率先跌后回升，最新成交在4.5850%，较上日尾盘的4.6500%仍走低。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.4615 4.3077
上日 3.4985 4.3417
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 4.2400/4.1900
国债参考率报价 4.0763/4.0175
金融债参考率报价 5.2100/5.1578 (完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。