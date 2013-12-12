台湾汇市：美元紧令拆借利率报价创10个月高位，换汇点折价创五年最深

路透台北12月12日 - 台湾银行间美元流动性趋紧，美元拆借利率报价创十个月最高，美元/台币换汇点折价持续走深至五年最低。部分交易员预期，愈近年底的美元放款需求走高，可能令美元的流动性更加紧张，短期内利率不无再走高的可能。

一位大型银行交易员表示，市场上的美元流动性自今年下半年来没有好转，随着年底日近更有转差疑虑。其中，换汇交易(FX SWAP) 市场中，三个月的美元/台币换汇点 报价今日在-0.190/150，创下五年来最低，2008年12月5日在-0.210。

至于今日拆借市场 3个月期美元拆借利率买价报 1.100/1.200，创逾10个月高位。今年1月30日也报在1.100%。

一位大型银行拆借美元的交易员表示，尽管央行与银行的美元拆出多能到期续做，但利率也以市价同幅度调整。估计下半月在美元放款的需求上扬之下，拆借利率难以平抑。

另外一位大型银行的换汇交易员表示，美元流动性不佳是全球性的，美联储(FED)的宽松政策(QE)拟退场也有所关系。此外，下半年有不少寿险业者入场拿美元，相对地，在供给没有增加情况下，也让下半年的美元市场趋于紧俏的情况一直没有缓解。

交易员也表示，此外，台湾央行的供给美元的情况也与上半年不同，例如先前一个月的美元/台币换汇交易央行常无限量供应，但目前多只是到期续做而已。