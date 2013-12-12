台湾汇市：美元紧令拆借利率报价创10个月高位，换汇点折价创五年最深

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北12月12日 - 台湾银行间美元流动性趋紧，美元拆借利率报价创十个月最高，美元/台币换汇点折价持续走深至五年最低。部分交易员预期，愈近年底的美元放款需求走高，可能令美元的流动性更加紧张，短期内利率不无再走高的可能。
一位大型银行交易员表示，市场上的美元流动性自今年下半年来没有好转，随着年底日近更有转差疑虑。其中，换汇交易(FX SWAP) 市场中，三个月的美元/台币换汇点 报价今日在-0.190/150，创下五年来最低，2008年12月5日在-0.210。
至于今日拆借市场 3个月期美元拆借利率买价报 1.100/1.200，创逾10个月高位。今年1月30日也报在1.100%。
一位大型银行拆借美元的交易员表示，尽管央行与银行的美元拆出多能到期续做，但利率也以市价同幅度调整。估计下半月在美元放款的需求上扬之下，拆借利率难以平抑。
另外一位大型银行的换汇交易员表示，美元流动性不佳是全球性的，美联储(FED)的宽松政策(QE)拟退场也有所关系。此外，下半年有不少寿险业者入场拿美元，相对地，在供给没有增加情况下，也让下半年的美元市场趋于紧俏的情况一直没有缓解。
交易员也表示，此外，台湾央行的供给美元的情况也与上半年不同，例如先前一个月的美元/台币换汇交易央行常无限量供应，但目前多只是到期续做而已。
台湾央行日前表示，季节性因素致使市场波动，仍将照常对市场供给。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。