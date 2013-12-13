新债招标：中国三个月贴现国债加权收益率4.8690%，创贴现国债新高--业内人士

全球金市：黄金触及五个月高点，此前美国对叙利亚发动军事打击
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
路透北京12月13日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为4.8690%，创下贴现国债发行利率新高。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为4.9559%，投标倍数为1.75倍。
该期债为今年第八期贴现国债，将以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。
该期债12月16日开始计息，12月16日至12月18日进行分销，12月20日起上市交易。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。