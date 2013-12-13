新债招标：中国三个月贴现国债加权收益率4.8690%，创贴现国债新高--业内人士

路透北京12月13日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为4.8690%，创下贴现国债发行利率新高。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为4.9559%，投标倍数为1.75倍。

该期债为今年第八期贴现国债，将以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。