路透专访：中国中高等级信用债明年看好，投资模式需反思--国联安

* 看好中高等级信用债

* 债券投资模式需要反思

* 新打法：基础资产+衍生工具+信用分析+杠杆

作者 徐永

路透上海12月12日 - 中国债券市场即将走过跌宕起伏的2013年，展望明年机构则谨慎乐观。国联安基金固定收益总监冯俊认为，明年债市正面因素不少，基于绝对票息和风险相对可控的预期，看好明年中高等级信用债，而利率债和低等级信用债的调整压力则较大。

他在接受路透专访时认为，债券投资机构今年普遍遭遇赎回和债券抛售压力，有很多值得反思的地方，最核心的是传统投资模式反思；另外监管层是否可以在估值方式及投资自主权方面，给债券型产品提供更多空间。

“基于债券的投资和分析环境已经发生了较大的变化，基金公司明年债券投资的打法需要换一换了。”冯俊说。

他认为，债券投资传统的周期分析方法，面临重大社会制度改进的时候，会出现严重的问题。

比如经过多年货币扩张刺激经济的刺激后，工资粘性、人口红利消退等原因，经济增长越来越对需求刺激不敏感；金融约束经济的转型，使得国债投资偏好遭到弱化，信用投资下沉现象比较普遍。由于中国债券市场是一种自我强化机制，这使得按照盯住市场几个指标操作，采取杠杆加上信用债券打法的投资机构损失是严重的。

而新打法，总结起来，就是基础资产+衍生工具+信用分析+杠杆。即除了传统的基础债券的低买高卖和杠杆运用外，还需要运用风险对冲和个券分析。

在风险对冲方面，虽然债券基金是可以参与国债期货的，不过基于托管行的风险控制考虑，目前实际参与的基金公司较少。冯俊认为，国债期货的对冲作用还是可观的，希望明年可以尽快正式开展国债期货对冲债券投资风险。

**资金面预期改善**

对于明年的资金面，冯俊认为，基于货币信贷及M2（广义货币供应量）的控制需求，明年信用投放会有所回落，资金利率整体会维持一个比较高的水平。

但在利率波动方面，料央行会采取一定措施稳定预期，比如窗口指导SHIBOR，回购利率等方式，避免金融市场利率过高给实体经济带来伤害，资金面整体而言会改善。

由于利率市场化进一步深化和货币政策结构性调整的中短期因素叠加，使得债券市场今年承受了巨大的压力。但冯俊认为，明年这两个因素都可能发生变化。

首先是利率市场化进程中，影子银行、非标准化债权资产等的肆意扩张，可能促使监管层反思，并出台结构性控制政策；其次是宏观环境可能发生一些变化，通胀、经济增长等预期趋于稳定，流动性波动状况可能降低。这些对债券市场均构成正面影响。

至于利率债的预期，资金利率稳定虽然带来利好，但明年还是有防通胀的压力，因此利率债的空间并不大；而低等级信用债，因为信用风险仍未完全释放，调整风险亦较大；居于中间的中高等级信用债，风险收益配比相对平衡，因此更为看好。