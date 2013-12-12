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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 15:14 BJT

日本经济：内阁批准530亿美元追加预算，用于刺激经济

最新预算将使2013/14财年的政府支出为98.1万亿日圆。

而上年水平为100.5万亿日圆，意味着日本的支出保持扩张。凸显安倍有必要在提振近期经济成长与控制巨大公共债务之间达成平衡。

现在的关注点将转向4月起下个财年的年度预算草案，本月稍后将开始编纂该草案。(完) (编译 石冠兰 审校 隋芬)
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