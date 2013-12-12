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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 15:25 BJT

印尼央行：维持指标利率不变，因贸易恢复小幅顺差

印尼央行从6月起上调指标利率幅度累计达到175个基点，旨在恢复市场信心。

接受路透调查的11位分析师中有八人此前预计印尼央行将维持利率不变，静待此前利率上调影响向经济体渗透。(完)
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