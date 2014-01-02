《马年展望》中国快马加鞭推改革，落实进程决定经济冷暖

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 财政货币政策基调不改，延续底线调控思路
* 积极财政政策更趋谨慎，赤字率料不会扩大
* 改革增加经济向好预期，然进程不确定性成双刃剑
* 预期金融、财税及民生领域改革会有实质突破
作者 沈燕
路透北京1月2日 - 中国经济在经历了蛇年的曲折前行后，能否在即将到来的马年一马平川？尽管本届政府正在快马加鞭力推政治经济改革，但改革的不确定性又似把“双刃剑”，决定着中国经济的冷暖空间。
分析人士预期，中国虽已定调2014年继续积极财政和稳健货币的政策搭配，不过基于债务风险考虑，预计财政政策将更趋谨慎，赤字率不会扩大；而在诸多需要改革的领域中，金融，财税及涉及民生领域的改革或许会有实质突破。
“经济学家们对中国经济预测的分歧似乎并不大，现在最大的不确定性就是改革进程及对经济运行的影响。”中国社科院财经战略研究院院长高培勇称。
他指出，十八届三中全会改革方案描绘了很好的蓝图，当把改革作为正能量加入影响经济的重要因素来考量时，能不能落到实处以及能落实多少就变成很大的不确定因素。
“重启改革”几乎成为岁末所有财经类会议的主题，相较往年对中国能否跨越中等收入陷阱的忧虑和悲观，对改革的期待也让学界对中国经济的展望偏乐观。
就连一向对中国经济前景看法悲观的春华资本集团董事长胡祖六，也明确表示对2014年全球和中国经济前景感到审慎乐观。他亦认为，2014年对中国来说最应该关注的是三中全会以后，改革能不能真正大刀阔斧地往前推进，真正有实效。
2013年中央经济工作会议提出，2014年改革任务重大而艰巨，将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极财政政策和稳健货币政策，并提出经济工作六大任务，包括关注地方政府债务风险。
**改革进程决定经济冷暖**
举世瞩目的三中全会改革《决定》全文2万多字，涵盖60个具体任务，而其中55条是重大改革任务。虽然改革预期温暖中国经济，但要在2020年前在关键领域取得决定性成果，其中又有多少能在2014年获得实质性突破无疑有很大不确定性。
央行货币政策委员会委员钱颖一表示，2014年是三中全会后改革起步的第一年，预计改革将在金融、财税和转变政府职能三个方面集中发力。金融领域方面，利率市场化及汇率弹性和形成机制仍将逐步推进；而财政领域将主要涉及预算管理和地方政府财权事权的重新划分。
“应该推进预算改革，建立更加详细的事权清单，现在需要的是具体化，不仅仅是中央、地方的事权，更是具有代表性的事权的重新划分。”钱颖一称。 在他看来，转变政府职能，就应该高调取消一批审批项目，不仅中央，更应该包括地方政府的审批，在这个过程中间，还应该区分行政法规和法律，前者可以立即清除，后者则应该开始启动法律修改流程。
2013年中国政府取消和下放的行政审批事项已达300多项，此项改革亦对抑制经济下滑功不可没。
欲浏览中国季度GDP走势图表，请点选：link.reuters.com/pet65v
不过，改革预期升温并不能改变中国面临的现实挑战，包括经济转轨换道时的下行压力；结构优化升级进展缓慢，依靠投资拉动经济增长的模式没有得到根本改变；环境污染形势严峻；财政金融风险增大，以及居民收入差距依然较大，不同群体间利益矛盾加大等。
“如果把中国比喻成一个公司，总理就好比总经理，主席相当于董事长。”发改委经济体制与管理研究所副所长银温泉形象地表示。
他指出，中国过去一直是政府主导经济发展，依靠政府投资，最明确的特点是三高一低（高投入、高消耗、高污染、低效益），“三中全会强调让市场发挥决定性作用，无论从指导思想还是管理方式都是一场深刻的变革。”
**积极财政更趋审慎**
通过底线调控思维，中国经济在2013年成功实现探底回升。展望2014年，在“稳中求进”的总基调下，中国仍将致力于经济结构调整，在改革中求发展。而对债务的忧虑亦使得积极财政政策更趋谨慎，“积极”或许更多体现在以营改增为主的结构型减税及加大民生方面的投入。
一位不具名的官方人士表示，2014年中国主要经济目标包括GDP(国内生产总值)和CPI（居民消费价格指数）增幅预计和2013年相当，分别维持在7.5%和3.5%左右。不过由于政府对债务风险的忧患意识增强，预计积极财政政策不会通过扩大赤字规模和赤字率来体现。
“个人预计2014年的赤字率可能会略有下降，至少不会突破2013年（预算）的2.1-2.2%左右的赤字率水平。”该人士称，无论是欧债危机抑或美国财政悬崖，都对中国有很强的警示作用，这从中国大力缩减政府开支以及对地方债务高度关注都有所反映。
中国2013年财政预算赤字达创纪录的1.2万亿元，同比劲增五成。不过财政部数据显示，2013年1-11月全国财政收入119,650亿元，全国公共财政支出114,697亿元，财政结余近5,000亿元。政府支出的收缩显然也有利于削减当年的赤字规模。
浏览中国年度财政收支差额与财政收入增速图表，请点选：r.reuters.com/tef39t
“财政收支终极目标应该是平衡而不能老打赤字，”前人大财经委副主任贺铿也认为赤字率应该继续下降。他并指出，中国这么多年财政收入大幅增长，但赤字规模也在增长，财政资金使用效率低往往与政府管理模式和财政管理体制有关。
贺铿表示，如果真的做到让市场发挥决定性作用，政府不再沦为市场经济中的投资主体，财政资金只限于社会保障兜底以及民生方面公共支出，并从制度层面理顺中央与地方财事权的划分，那么也就不存在地方政府对土地财政的依赖。而这一切都取决于改革的进程。
中国财长楼继伟此前提到，今后一段时间财政收入增长将转向中速，必然带来支出压力，但民生始终是支出重点，“保障和改善民生应尽力而为、量力而行，有多少钱办多少事，超过收入能力的支出安排是不可持续的，这是一个基本原则。”
不过对于中国赤字规模也有不同声音。中国社科院蓝皮书此前就预计，2014年在财政赤字率稳定的基础上将小幅扩大财政赤字规模，适当增加国债规模，预计国债规模将从2013年的1.2万亿元提升至1.3万亿。（完） (审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。