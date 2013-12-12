欧洲个股：Fortum以35亿美元出售旗下芬兰电网

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透赫尔辛基12月12日 - 芬兰政府控股公用事业Fortum 说，已同意以25.5亿欧元(35亿美元)将旗下芬兰电网出售给First State和Borealis为首的财团。Fortum寻求把更多重点放在发电及热能方面。
Fortum是北欧最大电力配电运营商，公司表示将从这项交易最高录得19亿欧元收益，相当于每股约2.0欧元。
Fortum在9月时求售芬兰电网。路透周三独家报导Fortum正与前述财团进行排他性谈判。
收购的财团名为Suomi Power Networks，由First State和Borealis分别持有40%权益。First State是澳洲联邦银行(CBA) 所拥有的资产管理公司，Borealis Infrastructure则是加拿大养老基金OMERS所拥有。
财团其他成员还包括芬兰养老基金Keva和LocalTapiola Pension。
Fortum声明稿中并表示，计划出售在瑞典及挪威的电网业务。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。