欧洲个股：Fortum以35亿美元出售旗下芬兰电网

路透赫尔辛基12月12日 - 芬兰政府控股公用事业Fortum 说，已同意以25.5亿欧元(35亿美元)将旗下芬兰电网出售给First State和Borealis为首的财团。Fortum寻求把更多重点放在发电及热能方面。

Fortum是北欧最大电力配电运营商，公司表示将从这项交易最高录得19亿欧元收益，相当于每股约2.0欧元。

Fortum在9月时求售芬兰电网。路透周三独家报导Fortum正与前述财团进行排他性谈判。

收购的财团名为Suomi Power Networks，由First State和Borealis分别持有40%权益。First State是澳洲联邦银行(CBA) 所拥有的资产管理公司，Borealis Infrastructure则是加拿大养老基金OMERS所拥有。

财团其他成员还包括芬兰养老基金Keva和LocalTapiola Pension。

Fortum声明稿中并表示，计划出售在瑞典及挪威的电网业务。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)