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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 15:18 BJT

韩国债市：基本收平，此前韩国央行维持政策利率不变符合预期

路透首尔12月12日 - 韩国债市周四基本收平，投资者选择观望，此前韩国央行维持政策利率不变，符合市场预期。

韩国10年期公债收益率(殖利率) 收跌0.3个基点，指标三年期公债期货12月合约 收高0.04点。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.49 105.45

10年期公债收益率<KRTSY10Y=KQ 3.713% 3.716%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.365% 3.368%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
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