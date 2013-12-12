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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 17:26 BJT

《中国企业债发行日程表》--12月12日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*府谷国资       12       7   12/13簿记建档   上限8.77%     AA      12/16-12/18  海通证券
                       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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武威市经济发展   5       7   12/6簿记建档      8.20%       AA      12/9-12/13   华英证券
投资（集团）      (第3-7年末每年偿还20%本金/一年期Shibor基准利率)
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濮阳建投         5       7   12/10簿记建档   上限8.00%     AA      12/11-12/13  中原证券
                       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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贵州凯里         5       7   12/11簿记建档     *8.30%      AA      12/12-12/16  国开证券
城镇建设投资    (第3-7年末每年偿还20%本金/以四宗土地使用权提供担保)
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诸暨越都投资    12       7  12/11簿记建档      *8.20%      AA      12/12-12/17 中信建投证券
发展有限公司          (第3-7年末每年偿还20%本金)                         摩根士丹利华鑫证券
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大理经济         4       7  12/10簿记建档     上限8.30%    AA      12/11-12/17  国信证券
开发投资集团          (第3-7年末每年偿还20%本金)
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常州滨湖        15       7  12/11簿记建档     *8.04%       AA     12/12-12/18   银河证券   
建设发展集团   (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)
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泰兴成兴国资     8       7  12/11簿记建档     *8.30%       AA      12/12-12/19  宏源证券
                       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)
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