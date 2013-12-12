《中国企业债发行日程表》--12月12日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== *府谷国资 12 7 12/13簿记建档 上限8.77% AA 12/16-12/18 海通证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 武威市经济发展 5 7 12/6簿记建档 8.20% AA 12/9-12/13 华英证券 投资（集团） (第3-7年末每年偿还20%本金/一年期Shibor基准利率) ========================================================================================== 濮阳建投 5 7 12/10簿记建档 上限8.00% AA 12/11-12/13 中原证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 贵州凯里 5 7 12/11簿记建档 *8.30% AA 12/12-12/16 国开证券 城镇建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以四宗土地使用权提供担保) ========================================================================================== 诸暨越都投资 12 7 12/11簿记建档 *8.20% AA 12/12-12/17 中信建投证券 发展有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 摩根士丹利华鑫证券 ========================================================================================== 大理经济 4 7 12/10簿记建档 上限8.30% AA 12/11-12/17 国信证券 开发投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 常州滨湖 15 7 12/11簿记建档 *8.04% AA 12/12-12/18 银河证券 建设发展集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================== 泰兴成兴国资 8 7 12/11簿记建档 *8.30% AA 12/12-12/19 宏源证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)