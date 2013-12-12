更新版 1-中国金融：首批同业存单呱呱落地后有待进一步市场培育

* 首批同业存单发行行政指导色彩较浓，象征意义大于实质意义

* 未来仍有待进一步培育，不同机构信用利差在收益中有所体现

* 农行选择市场化招标结果不错，未来有望被进一步推广采用

* 中债登计划于本周五(13日)推出同业存单的参考估值--消息 (新增市场人士的评论)

路透北京12月12日 - 中国首批同业存单在岁末终于面世。市场人士指出，首批同业存单发行行政指导色彩较浓，象征意义大于实质意义，未来仍有待发行人和投资人的进一步培育。不同机构信用利差在收益中有所体现；农业银行 选择市场化招标方式发行结果不错，未来有望被进一步推广采用。

另据两位知情人士表示，中国国债结算登记有限公司计划于周五(13日)推出同业存单参考估值。市场人士的反馈也是，同业存单的市场接受程度仍有待进一步培育。

“发的(同业存单)都是价格指导过的，没啥影响。大家都提前把客户联系好了，成功发行是应该的，明天的发行也一样，”周五即将发行同业存单的一位机构人士称。

上述人士并表示，周五股份制行同业存单参考收益率高于大行，是正常的信用利差，不足为奇；农行招标发行的成本低于同期报价发行的品种，明年这两种发行方式大家都会考虑。

另一家周五也将发行同业存单机构的人士则称，重要地是把这个新产品推出来，未来无论是发行方还是投资方，都还有很多事情要去推进，去均衡。从收益的角度看，同业存单的债券属性会更强一些，收益也多与同期政金债收益相仿。

当前公告发行同业存单的10家机构中，仅有农业银行选择招标方式发行，其参考收益率较其他大行可比券种低2个基点(bp)。

同时，同为报价发行方式，股份制银行同业存单的参考收益率，则会比国有大行可比品种高出5-6个bp。市场人士普遍认为这是正常的信用溢价，不足为奇。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、和六个月期品种最新收益率分别为4.9997%、5.1028%和5.2550%。

以下为今日发行的存单明细：

工行 农行 中行 建行 国开行

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计划发行量(亿元) 30 至多30 50 50 30

实际发行量(亿元) 30 30 50 50 30

期限(月) 1 3 3 3 6

发行方式 报价发行 招标发行 报价发行 报价发行 报价发行

发行价(元) 99.5691 98.74 98.7340 98.7340 97.4500

起息日 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13

到期日 2014-1-13 2014-3-13 2014-3-13 2014-3-13 2014-6-13

参考收益率 5.10% 5.18% 5.20% 5.20% 5.25%

(按365天计)

以下为第二批同业存单的发行公告细节：

交行 浦发 兴业 招行 中信

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计划发行量(亿元) 30 30 30 30 30

期限(月) 3 3 1 3 3

发行方式 报价发行 报价发行 报价发行 报价发行 报价发行

发行价(元) 98.7340 98.7220 99.5637 98.7220 98.7220

发行时间 9:00-16:30 9:00-16:00 9:00-16:30 9:30-16:00 9:00-16:00

起息日 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16

到期日 2014-3-16 2014-3-16 2014-1-16 2014-3-16 2014-3-16

参考收益率 5.20% 5.25% 5.16% 5.25% 5.25%

(按365天计)