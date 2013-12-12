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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 17:44 BJT

更正-台湾汇市：台币连三日收贬，对美联储缩减刺激政策担忧升温

(更正：删除内文本周全球重要经济数据以及事件中”美联储宣布利率决定“部分内容)
    * 台币汇价连三日收低，实质交易区间下移
    * 外资在台股转卖超并汇出，进出口商动作加大
    * 实质交投区间看29.570-29.630

    路透台北12月12日 - 台币兑美元 周四连续第三日收贬。汇银人士称，因担忧
美联储(FED)在下周宣布缩减刺激政策，今日外资与进口商买汇意愿升高，惟出口商也趁机
抛汇，多空两股力道交战，令成交值较上日温和放大。
    
    交易员指出，盘中有见到央行在29.590-29.600价位附近买进美元，但量不大。他们认
为，今日实质交易跌破了29.550-29.580近日区间，台币在29.580的价位也从支撑变压力，
预计短线实质交投区间将看在29.570-29.630。
    
    〞外资买(美元)，本地银行也在买，为下周预先准备。〞一外商银行交易员表示。
    
    另一本地银行交易员则称，感觉今日外资买盘颇强，不过出口商的抛汇力道也不弱， 
〞该卖的、不该卖的都出来了。〞
    
    此外，今日台湾银行间美元流动性吃紧的状况有增无减，有交易员认为，现货市场也因
而受到影响，令台币表现较为偏弱。
    
    台湾银行间美元流动性趋紧，美元拆借利率报价创10个月最高，美元/台币换汇点折价
持续走深至五年最低。部分交易员预期，愈近年底的美元放款需求走高，可能令美元的流动
性更加紧张，短期内利率不无再走高的可能。    
    
    今日台币实质交易区间主要在29.588-29.609，上日在29.550-29.580。
    
    台湾加权股价指数 周四收盘跌破短期均线支撑。市场对美联储（FED）将在下周
宣布缩减刺激政策的预期升温，导致风险性资产承压，台股也随亚洲区域股市回档。[TW-ST
X-CMN]。
    
    外资及陆资今日在台股卖超9.55亿台币，转买为卖；上交易日修正后为买超51.52亿台
币。 
    
    韩国韩元兑美元 周四收盘几近持平，因当地出口商(卖出美元)支撑本币，且抹去
稍早因美联储下周可能缩减刺激的预期而录得的跌幅。   
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一个月天期的折价幅度收敛
；一个月期远汇 尾盘报价来到29.539/29.557，上日尾盘则收报29.510。    
 
     
    本周余日全球重要经济数据以及事件分别为：     
    周五：美国PPI；美国一周ECRI经济领先指标。
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                         报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司  29.660      29.640    29.550-29.660   29.660     6.73    6.15
                                                                          
 元太外汇经纪公司  29.648      29.635    29.558-29.650   29.650     2.68    2.29
                                                                          
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         -0.060/-0.050       -0.075/-0.065
 美元/台币六个月期         -0.280/-0.260       -0.290/-0.270
 (完)
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