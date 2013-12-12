中国资管：中信信托将与德国拜耳签约，土地信托搭上“洋伙伴”--消息

路透北京12月12日 - 在推出中国首只土地信托产品后，中信信托依托该土地信托迎来了跨国合作伙伴。一位接近交易的消息人士透露，下周二（17日）中信信托将和德商拜耳(Bayer) 在京签署战略合作协议，针对土地信托领域开展合作，地点包括但不限于安徽宿州。

中信信托10月推出国内首只基于农村土地承包经营权流转的信托产品，期限12年。信托计划的A类委托人为宿州市某区政府，成立时发行A类信托单位5,400万份，信托计划的服务商为安微帝元现代农业投资公司。 随后北京信托的土地信托产品也正式推出。

消息人士并表示，因为中国耕地情况差别较大，难以整合。而且对外资作物保护产品提供商来说，要将产品与农户对接，起码要经过至少四道经销商。

“拜耳通过中信信托的土地流转信托计划，就省去了中间环节的麻烦，可以将其植物保护技术，先进管理理念直接对接到土地作物上。”他说。

路透暂未联络到中信信托和拜耳对此进行评论。

目前，中信信托和北京信托都在开展土地信托方面的尝试，从宏观的角度讲，这种尝试和中共十八届三中全会提出的“赋予农民更多财产权利”是一致的。但是对于一线营销人员来说，这种产品的政治意义大于经济意义，根本不赚钱。

中信信托董事长蒲坚稍早表示，这就类同互联网的平台思路，比如马云最初做淘宝，对下游消费者来说都是免费的，但当平台搭建起来之后，盈利自然不是问题。

中信信托还计划在土地信托之后嫁接消费信托，解决农产品的销路问题。

这也是很多信托公司心仪土地信托的一个理由。从农业的零散作业，到整合后规模生产，再到销售环节的平台批发，信托行业的胃口远不止为农民解决承包经营权的流转那么简单。