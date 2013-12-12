路透基点：合景泰富寻求20亿港元贷款，用于再融资

路透香港12月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，香港上市公司合景泰富寻求20亿港元(2.58亿美元)三年期贷款。

据消息人士，东亚银行、恒生银行、汇丰银行及渣打银行将作为牵头行和簿记行。

消息人士还称，合景泰富考虑增加可以在明年实施和整合的绿鞋条款。

贷款息率将较香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行同业 拆息(Libor)高约420个基点。银行可以承贷港元或美元。