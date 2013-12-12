欧洲个股：PSA标致雪铁龙减计11亿欧元资产，因销售前景较弱且面临汇率困难

路透巴黎12月12日 - 法国PSA标致雪铁龙 周四宣布减计11亿欧元(15.2亿美元)资产，反映出该公司销量前景走弱以及在俄罗斯和拉丁美洲面临的汇率困境。

标致在一份声明中称，将在2013年财报中提列这笔资产减计。上半年其汽车业务营业亏损达到5.10亿欧元。

该公司亦将其与通用汽车 合作项目的2018年节约目标下调40%，至每家6亿美元，此前标致和通用取消了共同开发和生产小型汽车的计划。