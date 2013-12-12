欧洲个股：PSA标致雪铁龙减计11亿欧元资产，因销售前景较弱且面临汇率困难

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透巴黎12月12日 - 法国PSA标致雪铁龙 周四宣布减计11亿欧元(15.2亿美元)资产，反映出该公司销量前景走弱以及在俄罗斯和拉丁美洲面临的汇率困境。
标致在一份声明中称，将在2013年财报中提列这笔资产减计。上半年其汽车业务营业亏损达到5.10亿欧元。
该公司亦将其与通用汽车 合作项目的2018年节约目标下调40%，至每家6亿美元，此前标致和通用取消了共同开发和生产小型汽车的计划。
不过，标致重申其全年目标不变：把2012年录得的负30亿欧元营业现金流减半。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。