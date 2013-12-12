中国期市：沪胶重返2万元上方，受企业补库需求和城镇化预期支撑

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1402 51,560 0.80 232,544 黄金(au) 1406 250.10 -0.40 174,062 螺纹钢 (rb) 1405 3,729 0.35 1,724,520 橡胶 (ru) 1405 20,130 2.13 214,556 大商所 豆粕 (m) 1405 3,347 -0.71 1,684,478 豆油 (y) 1405 7,196 -0.53 858,206 焦炭 (j) 1405 1,608 -0.25 241,408 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,879 -0.63 592,690 棉花 (cf) 1405 18,815 -0.03 70,306 中金所 沪深300(if) 1312 2,412.6 -0.19 88,585 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数 期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)