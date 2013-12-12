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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 15:53 BJT

中国期市：沪胶重返2万元上方，受企业补库需求和城镇化预期支撑

中国期市主要品种收盘信息：                                   
                                                   
 交易所  品种           合约       最新   涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)       1402    51,560      0.80      232,544 
         黄金(au)       1406    250.10     -0.40      174,062 
         螺纹钢 (rb)    1405     3,729      0.35    1,724,520 
         橡胶 (ru)      1405    20,130      2.13      214,556 
 大商所  豆粕 (m)       1405     3,347     -0.71    1,684,478 
         豆油 (y)       1405     7,196     -0.53      858,206 
         焦炭 (j)       1405     1,608     -0.25      241,408 
 郑商所  白糖 (sr)      1405     4,879     -0.63      592,690 
         棉花 (cf)      1405    18,815     -0.03       70,306 
 中金所  沪深300(if)    1312   2,412.6     -0.19       88,585 
                                                              
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数
 期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 

 (发稿 丁琦；审校 张喜良)
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