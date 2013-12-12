投行观点：野村将首日挂牌的中国信达纳入研究，目标价每股5.1港元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月12日 - 投行野村周四的报告称，将今天在联交所挂牌上市的中国信达 纳入其研究范围并推荐为“买入”，目标价每股5.1港元，较现水平约有12%潜在升幅。
中国信达为中国最大不良债权投资商，首日挂牌股价造好，香港时间15:42，信达报4.56港元，较招股价3.58港元升27%。一般情况之下，只有获市场热捧的新股才会在首日挂牌获投行纳入研究，以尽早推荐给客户。
野村的报告称，中国经济正值下行周期，信达应该可以折让价去选择性收购不良资产，一旦宏观经济改善带动资产价格上升，信达便能得益。因此，该行偏好资产管理行业，多于券商和银行。
虽然市场难以评估不良资产的回收情况以及公允价值变动，但野村认为，基于对信达短期内资产规模迅速膨胀的预期，估值上信达应比银行有溢价，尤其是市场对于银行业持谨慎态度。
“不过我们认为，信达的管理层在未来一段时间将要展示其执行能力，以证明溢价适当性。”野村分析师Lucy Feng在报告中称。
野村预期，2014年信达净利96.41亿元人民币，按年增长17%；对应该行目标价的市盈率10.5倍，市帐率1.2倍，股本回报率12.1%。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。