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市场报道 | 2013年 12月 12日 星期四 16:20 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎：0830GMT关注瑞士央行，料将按兵不动

0735 GMT

* 市场预计瑞士央行不会发布重大消息

* 经济评估也可能基本不变

* 通胀预测或许稍微上调

* 欧元/瑞郎料保持周三的多头反转走势，费波纳奇目标位1.2254

* 注意，美元/瑞郎仍然卖压(完)

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