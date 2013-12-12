版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 16:06 BJT

欧洲个股：德银东京投行部门违法招待养老基金官员，金融厅下令整改

路透东京12月12日 - 日本金融厅命令德意志银行 东京投行部门改善商业行为，此前该部门被发现违法招待养老基金官员。

金融厅此项命令早在外界预期之中。上周金融厅即做出惩处德意志证券(Deutsche Securities Inc)的建议，因其违法招待三家养老基金的官员吃喝玩乐。

根据金融厅官网发布的声明稿，金融厅要求德意志证券提出避免再犯的措施，并需定期向金融厅报告合规情况。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐