欧洲个股：德银东京投行部门违法招待养老基金官员，金融厅下令整改

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京12月12日 - 日本金融厅命令德意志银行 东京投行部门改善商业行为，此前该部门被发现违法招待养老基金官员。
金融厅此项命令早在外界预期之中。上周金融厅即做出惩处德意志证券(Deutsche Securities Inc)的建议，因其违法招待三家养老基金的官员吃喝玩乐。
根据金融厅官网发布的声明稿，金融厅要求德意志证券提出避免再犯的措施，并需定期向金融厅报告合规情况。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。