中国能源：周五起汽、柴油价格每吨均上调60元--发改委

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月12日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自周五(13日)零时起，国内汽、柴油价格每吨均上调60元人民币。
发改委网站刊登的调价通知称，此次调价测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.04元和0.05元。
发改委表示，11月下旬以来，受发达国家经济数据向好等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格有所上涨。
根据今年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。
发改委上次调整成品油价格是在11月29日，当时国内汽、柴油价每吨分别调升160元和155元。 (完)
欲浏览发改委调价通知原文,请点选链接:(here) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。