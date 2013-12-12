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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 16:34 BJT

欧洲热股：PSA标致雪铁龙大幅减记资产，股价开盘大跌逾6%，

路透巴黎12月12日 - 法国PSA标致雪铁龙 股价开盘大跌逾6%，此前该公司宣布因销售前景疲弱而减记资产。(完)
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