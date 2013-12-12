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市场报道 | 2013年 12月 12日 星期四 16:09 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.6400有卖单环伺

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* 英镑/美元从1.6354续涨之后，注意在1.6400有卖单环伺

* 1.6401是从周三低位1.6340起涨后的高位。亚洲盘低点在1.6354

* 以色列央行前总裁费舍尔获征询出任下届FED副主席--消息

* 英国商会(BCC)预估英国2014年经济成长率料为2.7%。(完)

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