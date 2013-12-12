版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 16:14 BJT

全球金市：黄金因股市与美元下跌而上涨，技术支撑带来扶助

许多人士认为近期涨幅--本周迄今约2%，不会持续，特别是美联储即将迎来政策会议。

香港一贵金属交易员称，“空头回补引发的涨势不会持续，因没看到基本面引发的基金买盘跟进。”

“随着缩减购债临近，当前建立金属仓位并不明智。”

美联储将在下周举行本年度最后一次正常会议，市场认为美国财政预算在本周稍早达成协议，可能使得美联储放心从而很快削减购债。

--------------------------0736GMT-------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1254.86 3.51 0.28 -25.06

现货银 20.3 0.03 0.15 -32.96

现货铂金 1385.25 5.5 0.4 -9.76

现货钯金 732.4 -2.85 -0.39 5.84

COMEX期金 1254.5 -2.7 -0.21 -25.14

COMEX期银 20.32 -0.036 -0.18 -32.96

汇率

欧元/美元 1.3797

美元指数 79.877 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐