全球金市：黄金因股市与美元下跌而上涨，技术支撑带来扶助

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
许多人士认为近期涨幅--本周迄今约2%，不会持续，特别是美联储即将迎来政策会议。
香港一贵金属交易员称，“空头回补引发的涨势不会持续，因没看到基本面引发的基金买盘跟进。”
“随着缩减购债临近，当前建立金属仓位并不明智。”
美联储将在下周举行本年度最后一次正常会议，市场认为美国财政预算在本周稍早达成协议，可能使得美联储放心从而很快削减购债。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
现货金 1254.86 3.51 0.28 -25.06
现货银 20.3 0.03 0.15 -32.96
现货铂金 1385.25 5.5 0.4 -9.76
现货钯金 732.4 -2.85 -0.39 5.84
COMEX期金 1254.5 -2.7 -0.21 -25.14
COMEX期银 20.32 -0.036 -0.18 -32.96
汇率
欧元/美元 1.3797
美元指数 79.877 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。