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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 16:13 BJT

香港股市：跌至四周低点，中国地产股下滑

中资地产板块受到高盛全面下修该板块2014年前景的打击。高盛预计明年供应上升趋势将恶化至2015年，而且由于房价让人难以负担加上货币政策趋紧，地产业需求成长将放缓。

投资人也在等待中国领导人年度经济工作会议的结果。中国领导人将在会上设定2014年经济目标和改革重点。(完)
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