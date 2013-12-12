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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 16:24 BJT

菲律宾央行：维持指标利率在3.5%不变，一如预期

路透马尼拉12月12日 - 菲律宾央行周四维持指标利率在纪录低点3.5%不变，这是其连续第九次会议维持利率不变。目前菲律宾短期内没有通胀威胁，明年的经济增速预计将保持坚挺。

菲律宾央行同时维持短期特别存款账户(SDA)工具的利率在2.0%不变。

之前路透调查的分析师也预计其会维持利率不变。

菲律宾央行负责制定政策的货币委员会将在2014年1月23日举行下次会议。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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