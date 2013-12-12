《汇市简讯》欧元/美元买单挂在1.3760-70、1.3740-50和1.3720

0803GMT

* 欧元/美元卖单在1.3800-10和1.3830-40，障碍位在1.3850

* 美元/日圆买单在102.30-40和102.00-10，卖单挂在103.00和103.20

* 欧元/日圆买单在140.90，卖单在142、142.20，障碍位在142.50

* 澳元/美元买单挂在0.8985

* 美元/加元买单埋在1.0560-65和1.0550，停止单及卖单在1.0610-20

* 行权价在1.3850的欧元/美元期权到期，行权价在103和103.50的美元/日圆期权到期，行权价在1.0580和1.06的美元/加元期权到期。(完)

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