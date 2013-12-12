中国债市：利率互换大幅下探后缩减跌幅，受政策放松传言扰动

路透上海12月12日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四连续第二日下行，受政策放松传言推动早盘一度出现逾10个基点(bp)的大幅下探，但随后传言影响逐渐消退，IRS跌幅明显收窄。

交易员认为，公开市场本周零操作，尚无迹象表明央行政策态度将发生转变，政策放松传言的真实性有待考证，在没有更明确的消息前，短期IRS仍有震荡可能。

“早上IRS下的很快， Repo(回购基准)1Y最低成交在4.65，后面反弹，我看到有pay过(付固定收浮动)4.74%的，现在4.72%/4.71%，总体还是下了一点。”广发银行交易员吴思捷称。

北京一银行交易员则谈到，政策放松传言的真实性还是值得怀疑，至少从央行的公开市场操作上看不出这种意图，IRS短期内继续下行的动力并不充足。

央行公开市场本周七天和14天期逆回购操作均暂停，一个半月后再现单周空窗操作，延续净回笼态势，因应资金面转暖，这亦表明央行在货币政策基调上暂无调整迹象。

上述交易员还指出，三个月Shibor连续两日回落，但应该主要是受同业存单定位偏低的带动，幅度也比较有限，是否见顶仍有变数。

三个月Shibor 周四报5.3222%，较上日跌0.98个bp。

参看首批同业存单的发行情况，请点选

银行间市场一月以内质押式回购利率 周三多延续下探，跌幅有所收窄。市场人士表示，首批同业存单面世影响不大，发行中行政意味多偏浓；流动性供给以年末为界限仍分化，市场中长期资金预期仍偏谨慎，长资金融出机构变少。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.7484/4.8484 4.7075/4.7800 4.7775/4.8588 4.8450/4.9300 4.8495/5.0828

上日 4.7800/4.8834 4.7550/4.8350 4.8375/4.9200 4.9125/5.0038 4.9134/5.1859

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变动 -0.0316/-0.0350 -0.0475/-0.0550 -0.0600/-0.0612 -0.0675/-0.0738 -0.0639/-0.1031

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。