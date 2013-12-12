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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 16:46 BJT

金属期市：伦敦期铜触及一个月高位，印尼出口禁令加剧供应疑虑

印尼总统预计很快做出最终决议。

瑞银财富管理驻新加坡的分析师Dominic Schnider称，“若果真如此...我们可能看到铜价涨至每吨8,000美元。”

“但出口禁令会长期实行吗，我认为不会。印尼贸易收支状况会因此举而快速恶化，市场会迫使他们改变政策。”

LME三个月期铜 触及每吨7,247美元，为11月4日以来最高。0807GMT，该期约报7,245美元，涨幅为0.35%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 田建华; 审校 张涛)
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