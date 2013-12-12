韩国金融：企划财政部官员称无计划立即驱逐美元热钱来抑制韩元升势

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔12月12日 - 韩国企划财政部第一次官秋庆镐周四表示，不会马上采取措施驱逐美元热钱撤离韩国汇市，尽管韩元 面临强劲的上行压力。
“流动性应该根据资金的自然流动而变化，”秋庆镐在一次活动间歇向记者表示。
秋庆镐表态之际，正值韩元兑美元周四在国内收盘接近于前日创下的28个月盘中高点。本季度以来，韩元兑美元已经上涨逾2%，受助于外资流入国内市场，以及投资者押注韩元进一步升值。
韩元兑美元上涨，以及兑日圆 持续走强，已经令市场担忧韩国制造商因而价格竞争力下滑，将损害整体经济增长。
韩国央行总裁金仲秀周四稍早对记者表示，央行将密切关注日圆下跌幅度，并考虑可能的政策应对措施。
他没有对可能采取的措施进行详细说明。他还称韩国总体上很好地应对了日圆下跌的影响。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。