韩国金融：企划财政部官员称无计划立即驱逐美元热钱来抑制韩元升势

“流动性应该根据资金的自然流动而变化，”秋庆镐在一次活动间歇向记者表示。

秋庆镐表态之际，正值韩元兑美元周四在国内收盘接近于前日创下的28个月盘中高点。本季度以来，韩元兑美元已经上涨逾2%，受助于外资流入国内市场，以及投资者押注韩元进一步升值。

他没有对可能采取的措施进行详细说明。他还称韩国总体上很好地应对了日圆下跌的影响。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)