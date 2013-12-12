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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 16:40 BJT

韩国金融：企划财政部官员称无计划立即驱逐美元热钱来抑制韩元升势

路透首尔12月12日 - 韩国企划财政部第一次官秋庆镐周四表示，不会马上采取措施驱逐美元热钱撤离韩国汇市，尽管韩元 面临强劲的上行压力。

“流动性应该根据资金的自然流动而变化，”秋庆镐在一次活动间歇向记者表示。

秋庆镐表态之际，正值韩元兑美元周四在国内收盘接近于前日创下的28个月盘中高点。本季度以来，韩元兑美元已经上涨逾2%，受助于外资流入国内市场，以及投资者押注韩元进一步升值。

韩元兑美元上涨，以及兑日圆 持续走强，已经令市场担忧韩国制造商因而价格竞争力下滑，将损害整体经济增长。

韩国央行总裁金仲秀周四稍早对记者表示，央行将密切关注日圆下跌幅度，并考虑可能的政策应对措施。

他没有对可能采取的措施进行详细说明。他还称韩国总体上很好地应对了日圆下跌的影响。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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