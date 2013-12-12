瑞士央行：维持瑞郎汇价上限不变，同时维持利率在近零水准不变

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透苏黎世12月12日 - 瑞士央行周四表示，保持瑞郎/欧元汇价上限在1.20瑞郎不变，并继续保持利率在零水准附近。
瑞士央行在一份声明中称：“瑞士央行做好准备在必要时通过不限量购买外汇，来维护汇率下限，并将在需要时采取进一步措施。”
瑞士央行还维持三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)目标区间在0.00–0.25%不变，符合路透调查走访的所有分析师预期。
该央行还称，预计2013年瑞士经济成长1.5-2.0%(与此前预估一致)；预计2014年经济成长2.0%左右。
瑞士央行称预计2013年通胀率为负0.2%(与此前预估一致)。并称在整个预测时间段内，预计通胀率不会接近2%的物价稳定门槛。
央行还称，有迹象显示第四季经济增长可能会暂时变弱。 (完) (编译 王洋; 审校 白云)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。