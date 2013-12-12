瑞士央行：维持瑞郎汇价上限不变，同时维持利率在近零水准不变

路透苏黎世12月12日 - 瑞士央行周四表示，保持瑞郎/欧元汇价上限在1.20瑞郎不变，并继续保持利率在零水准附近。

瑞士央行在一份声明中称：“瑞士央行做好准备在必要时通过不限量购买外汇，来维护汇率下限，并将在需要时采取进一步措施。”

瑞士央行还维持三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)目标区间在0.00–0.25%不变，符合路透调查走访的所有分析师预期。

该央行还称，预计2013年瑞士经济成长1.5-2.0%(与此前预估一致)；预计2014年经济成长2.0%左右。

瑞士央行称预计2013年通胀率为负0.2%(与此前预估一致)。并称在整个预测时间段内，预计通胀率不会接近2%的物价稳定门槛。