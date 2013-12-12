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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 16:56 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘微升，CNH回落激发两地美元空头回补需求

* 人民币即期收盘微升
    * 中间价结束四连涨后小幅回落
    * 离岸CNH与境内价格逆转刺激空头回补
    * 短期内境内外价格可能陷入交缠和盘整
    * 年内仍有机会测试6.06元

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京12月12日 - 人民币兑美元即期 周四微幅收升。交易人士称，自昨天起离岸CNH大幅回
落，今天仍持续走跌并低于在岸价格，引发境内美元空头回补，且外资行年底亦有季节性购汇需求；不过因午
后结汇意愿仍较强，终令人民币汇价小幅上升，逆转早盘弱势。
        
    他们认为，本轮升值让此前积攒的升值动能有所释放，但境内外市场也都产生一些美元回补需求。随着境
内外价差缩窄和交缠，短期内可能陷入相互观望、等候更多方向指引的盘整状态。
    
    上海一外资行交易员并称，央行放任人民币本轮升值亦可能为明年美国推出QE预留空间，人民币即期汇价
稍事喘息后仍有续升的动能，但步伐将会放缓，年内有望升向6.06元左右。
    
    “价格终于动了一下，大家都很激动、都搞得很猛，有人哭有人笑。”上海一股份行交易员说。今天境内
人民币盘中的回调，跟CNH关系很大。  
   
    综合多位交易员评论，人民币中间价前期飙涨之后回稳，境内即期市场也再现疑似的干预措施，使CNH投
资者认为这一波人民币涨势将暂告段落。加之年末传统假日美元需求上升、美国缩减QE(量化宽松)等预期升温
，造成CNH购汇量大增。
    
    全球汇市方面，日圆兑美元和欧元周四在亚洲盘中朝近期低位回跌，未能把握住小幅反弹走势，因市场防
范美国联邦储备理事会(FED)最快可能在下周缩减刺激措施。 

     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以及离岸
 市场人民币的主要报价：    
                                                                               
 在岸市场人民币兑美元                      今日             上日        升贬
            即期成交价格                  6.0711           6.0717      0.01%
                  中间价                  6.1115           6.1100      -0.02%
            成交额                       178亿美元                        
                                                                          
          日内相对于中间价最大波幅   0.67% (上限±1%)       日高        日低
                日内波动幅度(pips)          72             6.0707      6.0779
            2013年来即期升贬值幅度         2.62%                               
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF          520                           
                               XS>                                   
                                                                          
 离岸人民币市场,北京时间16:33              今日             上日          
             1年期NDF                    6.1270/13         6.1225         
                     CNH即期             6.0730/53         6.0750         
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇
率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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