更新版 1-中国汇市：人民币收盘微升，CNH回落激发两地美元空头回补需求

* 人民币即期收盘微升 * 中间价结束四连涨后小幅回落 * 离岸CNH与境内价格逆转刺激空头回补 * 短期内境内外价格可能陷入交缠和盘整 * 年内仍有机会测试6.06元 (新增评论和收盘报价) 路透北京12月12日 - 人民币兑美元即期 周四微幅收升。交易人士称，自昨天起离岸CNH大幅回 落，今天仍持续走跌并低于在岸价格，引发境内美元空头回补，且外资行年底亦有季节性购汇需求；不过因午 后结汇意愿仍较强，终令人民币汇价小幅上升，逆转早盘弱势。 他们认为，本轮升值让此前积攒的升值动能有所释放，但境内外市场也都产生一些美元回补需求。随着境 内外价差缩窄和交缠，短期内可能陷入相互观望、等候更多方向指引的盘整状态。 上海一外资行交易员并称，央行放任人民币本轮升值亦可能为明年美国推出QE预留空间，人民币即期汇价 稍事喘息后仍有续升的动能，但步伐将会放缓，年内有望升向6.06元左右。 “价格终于动了一下，大家都很激动、都搞得很猛，有人哭有人笑。”上海一股份行交易员说。今天境内 人民币盘中的回调，跟CNH关系很大。 综合多位交易员评论，人民币中间价前期飙涨之后回稳，境内即期市场也再现疑似的干预措施，使CNH投 资者认为这一波人民币涨势将暂告段落。加之年末传统假日美元需求上升、美国缩减QE(量化宽松)等预期升温 ，造成CNH购汇量大增。 全球汇市方面，日圆兑美元和欧元周四在亚洲盘中朝近期低位回跌，未能把握住小幅反弹走势，因市场防 范美国联邦储备理事会(FED)最快可能在下周缩减刺激措施。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸 市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0711 6.0717 0.01% 中间价 6.1115 6.1100 -0.02% 成交额 178亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.67% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 72 6.0707 6.0779 2013年来即期升贬值幅度 2.62% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 520 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:33 今日 上日 1年期NDF 6.1270/13 6.1225 CNH即期 6.0730/53 6.0750 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇 率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)