日本个股：澳洲法院不支持丰田就修改用工场所协议举行员工投票

路透悉尼12月12日 - 澳洲一个法庭周四未同意丰田汽车 就用工场所合约变动举行员工投票，对寻求削减成本和确定在澳洲生产前景的丰田带来打击。

丰田希望提升在澳洲的生产效率，一直在洽谈修改工作场所协议。由于成本和澳元汇率过高，美国通用汽车已经决定停止在澳洲的生产。

丰田的声明称，其四名员工指控工作场所协议于2015年3月到期前不可调整，这在周四得到澳洲联邦法院的支持。

丰田澳洲公司的总裁兼执行长Max Yasuda表示，对法庭判决结果感到失望。

“我们相信，如果改变用工场所协议能通过正式投票得到大部分员工支持，那么我们是有权利做出这种改变的。”Yasuda在声明中称。

据其称，公司提出的变动旨在删除“过期和无竞争力的”条款，来提升丰田澳洲公司的竞争力。

他表示，通用旗下GM Holden计划在2017年关闭，将给丰田的生产运营和在当地的供应商网络构成前所未有的压力，因此现在做出紧迫的改变极其重要。(完) (编译 隋芬; 审校 田建华)