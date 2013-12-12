日本个股：澳洲法院不支持丰田就修改用工场所协议举行员工投票

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透悉尼12月12日 - 澳洲一个法庭周四未同意丰田汽车 就用工场所合约变动举行员工投票，对寻求削减成本和确定在澳洲生产前景的丰田带来打击。
丰田希望提升在澳洲的生产效率，一直在洽谈修改工作场所协议。由于成本和澳元汇率过高，美国通用汽车已经决定停止在澳洲的生产。
丰田的声明称，其四名员工指控工作场所协议于2015年3月到期前不可调整，这在周四得到澳洲联邦法院的支持。
丰田澳洲公司的总裁兼执行长Max Yasuda表示，对法庭判决结果感到失望。
“我们相信，如果改变用工场所协议能通过正式投票得到大部分员工支持，那么我们是有权利做出这种改变的。”Yasuda在声明中称。
据其称，公司提出的变动旨在删除“过期和无竞争力的”条款，来提升丰田澳洲公司的竞争力。
他表示，通用旗下GM Holden计划在2017年关闭，将给丰田的生产运营和在当地的供应商网络构成前所未有的压力，因此现在做出紧迫的改变极其重要。(完) (编译 隋芬; 审校 田建华)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。