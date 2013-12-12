路透基点：SK Global Chemical 25.2亿元人民币融资案发出第二份RFP--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，SK Global Chemical Co Ltd已经为其25.2亿元人民币融资案发出第二份征求建议书(RFP)。该项融资系为支持SK全球化工与中石化(Sinopec)的一项联合开发项目。
这笔融资现在完全是人民币贷款。消息人士说，SK全球化工在11月第一次发出的RFP中，原本有意将融资分为6,400万美元及21.33亿元人民币两个部分。其中人民币部分有19.96亿元做为项目融资，1.37亿元将用于营运资本。
消息人士称，至少有最后入围的三方收到RFP，包括一个由两家银行合组的财团，以及另外两家银行。银行最后回覆截止期限是12月16日。
消息人士称，贷款年期可能是五至七年。
本项融资案将由重庆川维爱思开化工有限公司担任借款方。该公司系为爱思开综合化学投资香港有限公司和中国石化集团四川维尼纶厂的合资企业，双方各持一半股权。
SK Global Chemical是韩国SK集团旗下子公司，正为与中石化在重庆的共同开发生产项目筹集资金。该项目的整体投资金额为38亿元人民币。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。