路透基点：SK Global Chemical 25.2亿元人民币融资案发出第二份RFP--RLPC

路透香港12月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，SK Global Chemical Co Ltd已经为其25.2亿元人民币融资案发出第二份征求建议书(RFP)。该项融资系为支持SK全球化工与中石化(Sinopec)的一项联合开发项目。

这笔融资现在完全是人民币贷款。消息人士说，SK全球化工在11月第一次发出的RFP中，原本有意将融资分为6,400万美元及21.33亿元人民币两个部分。其中人民币部分有19.96亿元做为项目融资，1.37亿元将用于营运资本。

消息人士称，至少有最后入围的三方收到RFP，包括一个由两家银行合组的财团，以及另外两家银行。银行最后回覆截止期限是12月16日。

消息人士称，贷款年期可能是五至七年。

本项融资案将由重庆川维爱思开化工有限公司担任借款方。该公司系为爱思开综合化学投资香港有限公司和中国石化集团四川维尼纶厂的合资企业，双方各持一半股权。

SK Global Chemical是韩国SK集团旗下子公司，正为与中石化在重庆的共同开发生产项目筹集资金。该项目的整体投资金额为38亿元人民币。(完)