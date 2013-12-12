路透调查：中国与其他东亚股市2014年料表现亮眼

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
今年以来，有关美联储何时缩减宽松措施的不确定性，为一大重点，并拖累部分亚洲市场。
目前，分析师都认为，到2014年年初时，美联储将着手缩减。
本周一项路透调查显示，多数分析师预期美联储明年3月前将缩减每月买债规模。
但由于美国失业率下滑，预测美联储下周开始缩减的看法持续升高。
不论实际缩减幅度如何，分析师认为东亚股市相对便宜，有上涨空间。
汤森路透资料显示，以12个月预估市盈率来看，这四个东亚股市指数均略低于五年均值。
**韩股料劲升，台股持续沉闷**
韩国综合股价指数 到2014年底料升至纪录高位。
“全球经济复苏将对韩国市场产生涓滴效应，像是出口成长及国内消费上升，将带动指数升至纪录高位，”未来资产证券分析师Lee Jae-hoon称。
相较之下，台股被认为太贵，一些分析师已降低对台股的预期。
晋昂投顾总经理洪瑞泰表示，台股太贵，而GDP成长仍低，他预测台湾加权股价指数将跌至7,000点附近。(完) (编译 洪曦/王翔琼/蔡美珍；审校 王洋/白云)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。