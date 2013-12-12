路透调查：中国与其他东亚股市2014年料表现亮眼

今年以来，有关美联储何时缩减宽松措施的不确定性，为一大重点，并拖累部分亚洲市场。

目前，分析师都认为，到2014年年初时，美联储将着手缩减。

本周一项路透调查显示，多数分析师预期美联储明年3月前将缩减每月买债规模。

但由于美国失业率下滑，预测美联储下周开始缩减的看法持续升高。

不论实际缩减幅度如何，分析师认为东亚股市相对便宜，有上涨空间。

汤森路透资料显示，以12个月预估市盈率来看，这四个东亚股市指数均略低于五年均值。

**韩股料劲升，台股持续沉闷**

韩国综合股价指数 到2014年底料升至纪录高位。

“全球经济复苏将对韩国市场产生涓滴效应，像是出口成长及国内消费上升，将带动指数升至纪录高位，”未来资产证券分析师Lee Jae-hoon称。

相较之下，台股被认为太贵，一些分析师已降低对台股的预期。