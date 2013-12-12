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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 17:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--12月12日

路透伦敦12月12日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位
为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           396,075         -3,800
    锡            10,345            -20
    铅           223,250         -1,125
    锌           923,125         -4,625
    铝         5,412,100        -10,575
    镍           255,024         +1,134
    铝合金        58,220           -380
    NASAAC        86,580           -140
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据            库存分布                 品种    库存数据          库存分布
 铜     MCU-STOCKS        <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅      MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS        <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡      MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS        <0#MZNSTX-LOC-GRD>       铝合金  MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS        <0#MNISTX-LOC-GRD>       NASAA   MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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