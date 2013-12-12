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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 17:14 BJT

欧元区金融：ECB手段并未用尽，随时准备且有能力采取行动

路透赫尔辛基12月12日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周四再次阐明，ECB预计指标利率在较长时间内维持在当前或更低水准。

利卡宁称，ECB并未用尽政策工具。

其说道，“货币政策能力没有耗尽，我们随时准备且有能力采取行动。”(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)
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