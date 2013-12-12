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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 17:12 BJT

瑞士金融：央行总裁称瑞郎汇价将维持在高位，遏制其强势有必要

路透柏林12月12日 - 瑞士央行表示，其预计瑞郎汇价将维持在高位，扞卫其制定的最高汇价以遏制本币强势是必要的。

瑞士央行总裁乔丹周四说：“在这种情况下，最低汇价对于确保合适的货币条件仍是有必要的。”(完) (编译 王洋; 审校 隋芬)
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